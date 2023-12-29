CHP lideri Özel'den çağrı: Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla takımlarımızı karşılayalım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüm halkımızı, İstanbul’a dönüşlerinde Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla takımlarımızı karşılamaya davet ediyorum" dedi.

CHP lideri Özel'den çağrı: Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla takımlarımızı karşılayalım

Süper Kupa maçında oyuncuların İstiklal Marşı okumasına ve Atatürklü üniforma ile çıkmasına izin vermemesi üzerine maç iptal oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray ülkeye geri dönme kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kararı olumlu karşılayarak, tüm yurttaşları takımları karşılamaya çağırdı. Özel, "Fenerbahçe ve Galatasaray, Suudi yönetimiyle Mustafa Kemal Atatürk üzerinden pazarlık yapanlara karşı Türkiye’nin onurunu korumuştur. Tüm halkımızı, İstanbul’a dönüşlerinde Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla takımlarımızı karşılamaya davet ediyorum" dedi.

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