Metro hattı duvarına çarpan araçtaki 3 kişi öldü

Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, önce bariyerlere ardından metro hattının duvarına çarptı. 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada, 1 kişi de ağır yaralandı.

Metro hattı duvarına çarpan araçtaki 3 kişi öldü

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin metro hattı duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Mehmet Necip Sinan (36) idaresindeki 34 TR 935 plakalı otomobil, Beşevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak önce Bursaray'ın demir bariyerine ardından alt geçit duvarına çarptı.

Sürücü Sinan ile beraberindeki Furkan Şenbağ (29), Hasan Hüseyin Acar (38) ve Onur Kapıkıran (40) araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Sinan, Şenbağ ve Acar'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Kapıkıran ise ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Öte yandan araç parçalarının yola saçılması nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlandı.

Cesetle selfie çekip sosyal medyada paylaşmıştı: O kadının ölüm nedeni belli oldu Cesetle selfie çekip sosyal medyada paylaşmıştı: O kadının ölüm nedeni belli oldu
MHP'li başkan hayatını kaybetti MHP'li başkan hayatını kaybetti
En kolayından mısır haşlama tekniği! Asla sert kalmıyor... Lokum gibi oluyor En kolayından mısır haşlama tekniği! Asla sert kalmıyor... Lokum gibi oluyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlanacak: İşte programlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlanacak
Diyanet, 19 Mayıs hutbesinde yine Atatürk'ü anmadı Diyanet, 19 Mayıs hutbesinde yine Atatürk'ü anmadı
TRT1'den flaş atak! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine 2 yeni oyuncu TRT1'den flaş atak! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine 2 yeni oyuncu
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li isim açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son ikinci tur anketi AKP'li isim açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son ikinci tur anketi
Haziran ayında paraya para demeyecek 3 burç belli oldu Haziran ayında paraya para demeyecek 3 burç
AKP koridorlarında konuşulanlar: Erdoğan'dan Fahrettin Koca ve İbrahim Kalın'a yeni görev AKP koridorlarında konuşulanlar: Erdoğan'dan Fahrettin Koca ve İbrahim Kalın'a yeni görev
İslam Memiş’ten korkutan uyarı: Hazır olun finansal tufan yaklaşıyor! Büyük sıfırlamanın ilk adımı İslam Memiş’ten korkutan uyarı: Hazır olun finansal tufan yaklaşıyor! Büyük sıfırlamanın ilk adımı
'Karar ver' kampanyasının görselleri belli oldu 'Karar ver' kampanyasının görselleri belli oldu