Cesetle selfie çekip sosyal medyada paylaşmıştı: O kadının ölüm nedeni belli oldu

Zonguldak'ta 53 yaşındaki Filiz K. ile ilişki yaşadıktan sonra cesediyle yatakta selfie yapıp paylaşan 22 yaşındaki M.C.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Yapılan otopside Filiz K.'nın kalp krizinden yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cesetle selfie çekip sosyal medyada paylaşmıştı: O kadının ölüm nedeni belli oldu

Alaplı ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan Filiz Keskin'den haber alamayan yakınları, 14 Mayıs'ta durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, Filiz K.’nin yaşadığı adrese gitti. Kapıyı açan olmayınca, savcılık izniyle eve giren ekipler, Filiz K.’nin yatakta cansız bedeniyle karşılaştı. Ölümü şüpheli bulunup soruşturma başlatılan Filiz K.'rin cansız bedeni, otopsi için hastaneye götürüldü.

Cesetle selfie çekip sosyal medyada paylaşmıştı: O kadının ölüm nedeni belli oldu - Resim : 1

CESETLE SELFİE YAPMIŞTI

Polisin yaptığı araştırmada, Filiz K.’nin eve son saat 03.47'de ilişki yaşadığı M.C.Y. ile birlikte girdiğini tespit etti. M.C.Y. ve Filiz K.'nin apartmanın asansöründeki son görüntülere ulaşıldı. M.C.Y.'nin, Filiz K.'nin cansız bedeniyle selfie yapıp, fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edildi. Bunun üzerine M.C.Y. gözaltına alındı.

KALP KRİZİNDE ÖLMÜŞ

M.C.Y. ifadesinde Filiz K. ile gece birlikte içki içtiklerini ve uyuduklarını söyledi. M.C.Y., Filiz K.’nin sızdığını düşündüğü için selfie yaptığını ve durumu garipsemeden evden ayrıldığını belirtti. Filiz K.’nin yapılan otopsisinde kalp kriziyle öldüğü tespit edildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.C.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

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