Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı: Bugün Başlıyor, Günlerce Sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri (Bayburt hariç) ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise özellikle kuzey ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülecek.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği ve ilerleyen günlerde daha da artacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgâr, yurdun büyük bölümünde kuzeyli yönlerden esecek. Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette rüzgâr bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgârın (40-60 km/saat) olumsuzluklara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

YAĞIŞLAR GÜNLERCE SÜRECEK

Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, kuvvetli sağanak yağışlar giderek etkisini artıracak. Cuma gününe kadar yağışların devam etmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Sivas'ın güney ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin (Bayburt hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun (Van hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi