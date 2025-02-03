Meteoroloji'den İlçe İlçe Kar Raporu: İstanbul Buz Kesecek, Çok Fena Vuracak

İstanbul'da sıcak hava yerini Sibirya soğuklarına bırakıyor. Bu hafta sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek. AKOM ve Meteoroloji çarşamba ve perşembe günleri için alarm verdi.

İstanbul'a kar lapa lapa yağacak, kent beyaza bürünecek. Kar yağışı, 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe tarihlerinde sürecek.

İstanbul'un ilçelerinde 10 santimetrelik beyaz örtü oluşması bekleniyor. Peki hangi ilçeye kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, ilçe ilçe beklenen kar yağışı raporunu paylaştı. İşte İstanbul'un ilçe ilçe kar yağış raporu...

ADALAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ARNAVUTKÖY: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ATAŞEHİR: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

AVCILAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

BAĞCILAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

BAŞAKŞEHİR: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

BAYRAMPAŞA: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

BEŞİKTAŞ: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

BEYKOZ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

BEYLİZDÜZÜ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

BEYOĞLU: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

BÜYÜKÇEKMECE: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ÇATALCA: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ÇEKMEKÖY: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ESENLER: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ESENYURT: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

EYÜP: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

FATİH: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

GAZİOSMANPAŞA: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

KADIKÖY: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

KAĞITHANE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

KARTAL: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

KÜÇÜKÇEKMECE: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

MALTEPE: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

PENDİK: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

SANCAKTEPE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

SARIYER: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ŞİLE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

SİLİVRİ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ŞİŞLİ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

SULTANBEYLİ: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

SULTANGAZİ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

TUZLA: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ÜMRANİYE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ÜSKÜDAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

Kaynak: Haber Merkezi