Meteoroloji'den İlçe İlçe Kar Raporu: İstanbul Buz Kesecek, Çok Fena Vuracak

İstanbul'a kış sonunda geliyor. AKOM ve Meteoroloji, 5 Şubat ve 6 Şubat tarihleri için vatandaşları uyardı. Lapa lapa yağacak karla birlikte İstanbul beyaza bürünecek. Vatandaşlar, İstanbul'un hangi ilçesinde, ne zaman kar yağacak merak ediyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, ilçe ilçe beklenen kar yağışı raporunu paylaştı. İşte detaylar...

Meteoroloji'den İlçe İlçe Kar Raporu: İstanbul Buz Kesecek, Çok Fena Vuracak

İstanbul'da sıcak hava yerini Sibirya soğuklarına bırakıyor. Bu hafta sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek. AKOM ve Meteoroloji çarşamba ve perşembe günleri için alarm verdi.

İstanbul'a kar lapa lapa yağacak, kent beyaza bürünecek. Kar yağışı, 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe tarihlerinde sürecek.

Meteoroloji'den İlçe İlçe Kar Raporu: İstanbul Buz Kesecek, Çok Fena Vuracak - Resim : 1

İstanbul'un ilçelerinde 10 santimetrelik beyaz örtü oluşması bekleniyor. Peki hangi ilçeye kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, ilçe ilçe beklenen kar yağışı raporunu paylaştı. İşte İstanbul'un ilçe ilçe kar yağış raporu...

ADALAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ARNAVUTKÖY: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ATAŞEHİR: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

AVCILAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

Meteoroloji'den İlçe İlçe Kar Raporu: İstanbul Buz Kesecek, Çok Fena Vuracak - Resim : 2

BAĞCILAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

BAŞAKŞEHİR: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

BAYRAMPAŞA: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

BEŞİKTAŞ: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

BEYKOZ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

BEYLİZDÜZÜ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

BEYOĞLU: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

BÜYÜKÇEKMECE: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ÇATALCA: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

Meteoroloji'den İlçe İlçe Kar Raporu: İstanbul Buz Kesecek, Çok Fena Vuracak - Resim : 3

ÇEKMEKÖY: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ESENLER: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ESENYURT: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

EYÜP: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

FATİH: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

GAZİOSMANPAŞA: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

KADIKÖY: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

Meteoroloji'den İlçe İlçe Kar Raporu: İstanbul Buz Kesecek, Çok Fena Vuracak - Resim : 4

KAĞITHANE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

KARTAL: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

KÜÇÜKÇEKMECE: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

MALTEPE: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

PENDİK: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

SANCAKTEPE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

SARIYER: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

Meteoroloji'den İlçe İlçe Kar Raporu: İstanbul Buz Kesecek, Çok Fena Vuracak - Resim : 5

ŞİLE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

SİLİVRİ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ŞİŞLİ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

SULTANBEYLİ: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

SULTANGAZİ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

Meteoroloji'den İlçe İlçe Kar Raporu: İstanbul Buz Kesecek, Çok Fena Vuracak - Resim : 6

TUZLA: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ÜMRANİYE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ÜSKÜDAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

AKOM, Van İçin Tarih Verdi! Çarşamba Günü GeliyorAKOM, Van İçin Tarih Verdi! Çarşamba Günü GeliyorYurttan Haberler

İstanbul'a Beklenen Kar Geliyor... AKOM Uyardı: Lapa Lapa Yağacak, Donacağızİstanbul'a Beklenen Kar Geliyor... AKOM Uyardı: Lapa Lapa Yağacak, DonacağızGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İstanbul Kar Yağışı Meteoroloji AKOM
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
Yangındaki Can Pazarı Vatandaşın Kamerasında: Ölüm Kalım Savaşı Yangındaki Can Pazarı Vatandaşın Kamerasında
Yangında Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı Hayata Döndüren Müdahale... Alevlerin Arasından Kurtarıldı
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
ÇOK OKUNANLAR
NOW TV'nin İddialı Dizisi Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu: Yapımcı Faruk Turgut Ağzından Kaçırdı Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu
Dünyada Altın Zengini Ülkeler Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dünyada Altın Zengini Ülkeler Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti
Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Büyük İtiraf Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Büyük İtiraf
İki Bankadan Peş Peşe Zam Kararı: Resmen Duyuruldu İki Bankadan Peş Peşe Zam Kararı: Resmen Duyuruldu