Meteoroloji'den İlçe İlçe Kar Raporu: İstanbul Buz Kesecek, Çok Fena Vuracak
İstanbul'a kış sonunda geliyor. AKOM ve Meteoroloji, 5 Şubat ve 6 Şubat tarihleri için vatandaşları uyardı. Lapa lapa yağacak karla birlikte İstanbul beyaza bürünecek. Vatandaşlar, İstanbul'un hangi ilçesinde, ne zaman kar yağacak merak ediyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, ilçe ilçe beklenen kar yağışı raporunu paylaştı. İşte detaylar...
İstanbul'da sıcak hava yerini Sibirya soğuklarına bırakıyor. Bu hafta sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek. AKOM ve Meteoroloji çarşamba ve perşembe günleri için alarm verdi.
İstanbul'a kar lapa lapa yağacak, kent beyaza bürünecek. Kar yağışı, 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe tarihlerinde sürecek.
İstanbul'un ilçelerinde 10 santimetrelik beyaz örtü oluşması bekleniyor. Peki hangi ilçeye kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, ilçe ilçe beklenen kar yağışı raporunu paylaştı. İşte İstanbul'un ilçe ilçe kar yağış raporu...
ADALAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
ARNAVUTKÖY: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
ATAŞEHİR: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
AVCILAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
BAĞCILAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
BAŞAKŞEHİR: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
BAYRAMPAŞA: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
BEŞİKTAŞ: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
BEYKOZ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
BEYLİZDÜZÜ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
BEYOĞLU: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
BÜYÜKÇEKMECE: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
ÇATALCA: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
ÇEKMEKÖY: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
ESENLER: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
ESENYURT: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
EYÜP: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
FATİH: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
GAZİOSMANPAŞA: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
KADIKÖY: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
KAĞITHANE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
KARTAL: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
KÜÇÜKÇEKMECE: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
MALTEPE: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
PENDİK: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
SANCAKTEPE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
SARIYER: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
ŞİLE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
SİLİVRİ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
ŞİŞLİ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
SULTANBEYLİ: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
SULTANGAZİ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
TUZLA: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
ÜMRANİYE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
ÜSKÜDAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
Kaynak: Haber Merkezi