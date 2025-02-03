Yangında Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı

Bursa'da iki fabrikada çıkan büyük yangında bir yavru kedinin alevlerin arasında kaldığını fark eden itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtardı. 'Duman' adı verilen kedi, sağlık ekiplerinin oksijen desteğiyle hayata döndü.

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Bursa’da 2 fabrikayı küle çeviren yangında söndürme çalışmaları devam ederken, alevlerin arasında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 'Duman' adı verilen kediye sağlık ekipleri de oksijen verdi. Baygın haldeki kedi operasyon sonrası hayata döndü.

Yangında Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı - Resim : 1
Merkez Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi Aksu Sokak üzerinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın tekstil fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası, alevler kontrol altına alındı.

YAVRU KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında dumanların arasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri fark etti. Ekipler kediyi mahsur kaldığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. 112 sağlık ekiplerince oksijen verilen yavru kedi kendine gelirken, itfaiyenin duyarlı hareketi vatandaşlardan tam puan aldı. Kurtarılan kediye 'Duman' ismi verildi.

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Kaynak: İHA

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