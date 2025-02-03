Isparta'da Feci Yangın! Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

Isparta'da Pirimehmet Mahallesi 1732 Sokak'ta bulunan bir evde saat 05.30 sıralarında yangın meydana geldi. 5 katlı bir binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evde bulunan 5 kişi, duman ve alevler nedeniyle balkona sığınarak yardım bekledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bir yandan da mahsur kalan 5 kişiyi balkondan kurtardı. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA