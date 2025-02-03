Kazada Ağır Yaralanan Sürücü, Yaşamını Yitirdi

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobilinin park halindeki araçlara çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Muhammet Aktaş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Kazada Ağır Yaralanan Sürücü, Yaşamını Yitirdi

Kaza, dün Mut-Karaman yolu Atatürk Bulvarı Ermenek yol kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muhammet Aktaş yönetimindeki 33 KN 434 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil galeride park halinde duran araçlara çarptı.

Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Ağır yararlanan sürücü Aktaş daha sonra Mersin’e sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aktaş, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız
Kuyumcudan 3 Kilo Altın Çaldı Kuyumcudan 3 Kilo Altın Çaldı
Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Başlayan Yangın Fabrikaya Sıçradı Tesiste Başlayan Yangın Fabrikaya Sıçradı
Doğada Yüksek Kesimlerde Kendiliğinden Yetişiyor: Vatandaşın Geçim Kaynağı Oldu, Çay, Reçel, Çorba Yapılıyor Doğada Yüksek Kesimlerde Kendiliğinden Yetişiyor: Vatandaşın Geçim Kaynağı Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Büyük İtiraf Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Büyük İtiraf
İki Bankadan Peş Peşe Zam Kararı: Resmen Duyuruldu İki Bankadan Peş Peşe Zam Kararı: Resmen Duyuruldu
Forbes Türkiye’nin Keşfedilmeyi Bekleyen 10 Müzesini Açıkladı Forbes Türkiye’nin Keşfedilmeyi Bekleyen 10 Müzesini Açıkladı
Otomobilde ÖTV Matrah İndirimi Bekleyene Kötü Haber! 22 Yılda Sadece 2 Kez Oldu, Haziran 2023'ten Bu Yana... 22 Yılda Sadece 2 Kez Oldu, Haziran 2023'ten Bu Yana...
Ege Beşik Gibi Sallanıyor... AFAD Açıkladı: Bir Günde 400 Sarsıntı Ege'de Deprem Fırtınası! Bir Günde En Az 400 Kez Sallandı