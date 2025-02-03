Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Başlayan Yangın Fabrikaya Sıçradı

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın, bitişikteki tekstil fabrikasına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 2 saati aşan çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı. Yangın anı, dronla kaydedildi.

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Bursa'da sabahın ilk saatlerinde geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın, tekstil fabrikasına da sıçradı. Alevlere teslim olan 2 fabrikayı söndürmek için, merkez 3 ilçedeki itfaiyeler seferber oldu. 20'den fazla itfaiye ekibinin 2 saati aşan çalışmasıyla alevler söndürülürken, yangının çarpıcı görüntüleri dron ile kaydedildi.

Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Başlayan Yangın Fabrikaya Sıçradı - Resim : 1

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, saat 06.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesindeki geri dönüşüm fabrikasında başladı. Çalışanların kendi imkanlarıyla müdahalesine rağmen, alevler kısa sürede büyüdü. Yan tarafta bulunan tekstil fabrikasına da sıçrayan alevler, korku dolu anlara sebep oldu.

Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Başlayan Yangın Fabrikaya Sıçradı - Resim : 2

KONTROL ALTINA ALINDI

2 fabrika çalışanlarının söndürmeye çalıştığı alevlere, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de çok sayıda araç ve personelle müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi Belediyesine ait su tankerleri de hazır bulundu. Soğutma çalışması için ekiplerin hummalı çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA-İHA

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