Kuyumcudan 3 Kilo Altın Çaldı
Adana'da kimliği belirsiz bir kişi, alışveriş merkezinin havalandırmasından girerek kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı. Alarmın çalmasıyla kaçan şüpheli için polis yakalama çalışması başlattı.
Yüreğir ilçesinde, iddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi alışveriş merkezinin havalandırmasını kullanarak içeride bulunan kuyumcuya girdi. Şüpheli kasada bulunan 3 kilogram altın ve 100 bin TL parayı aldı.
Bu sırada alarmın çalmasıyla güvenlik durumu polise bildirdi. Alarmı duyan şüpheli havalandırma boşluğuna tekrar girerek kaçtı. Polis kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.
Kaynak: İHA