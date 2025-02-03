Kuyumcudan 3 Kilo Altın Çaldı

Adana'da kimliği belirsiz bir kişi, alışveriş merkezinin havalandırmasından girerek kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı. Alarmın çalmasıyla kaçan şüpheli için polis yakalama çalışması başlattı.

Kuyumcudan 3 Kilo Altın Çaldı

Yüreğir ilçesinde, iddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi alışveriş merkezinin havalandırmasını kullanarak içeride bulunan kuyumcuya girdi. Şüpheli kasada bulunan 3 kilogram altın ve 100 bin TL parayı aldı.

Bu sırada alarmın çalmasıyla güvenlik durumu polise bildirdi. Alarmı duyan şüpheli havalandırma boşluğuna tekrar girerek kaçtı. Polis kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Kaynak: İHA

Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç
'Tekelleşme' Skandalında Yeni Perde! Menajerlerin Gizli Anlaşması İfşa Oldu Menajerlerin Gizli Anlaşması İfşa Oldu
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
Topuk Kanı Retleri Tam 5 Kat Arttı! Gerekçeleri Pes Dedirtti Topuk Kanı Reddinde Korkutan Artış
ÇOK OKUNANLAR
Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Büyük İtiraf Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Büyük İtiraf
İki Bankadan Peş Peşe Zam Kararı: Resmen Duyuruldu İki Bankadan Peş Peşe Zam Kararı: Resmen Duyuruldu
Forbes Türkiye’nin Keşfedilmeyi Bekleyen 10 Müzesini Açıkladı Forbes Türkiye’nin Keşfedilmeyi Bekleyen 10 Müzesini Açıkladı
Otomobilde ÖTV Matrah İndirimi Bekleyene Kötü Haber! 22 Yılda Sadece 2 Kez Oldu, Haziran 2023'ten Bu Yana... 22 Yılda Sadece 2 Kez Oldu, Haziran 2023'ten Bu Yana...
Ege Beşik Gibi Sallanıyor... AFAD Açıkladı: Bir Günde 400 Sarsıntı Ege'de Deprem Fırtınası! Bir Günde En Az 400 Kez Sallandı