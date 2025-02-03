Yangındaki Can Pazarı Vatandaşın Kamerasında: Ölüm Kalım Savaşı

Denizli'de 7 katlı binanın çamaşırhane odasında başlayan yangın esnasından hayatlarını kurtarmaya çalışan vatandaşların o anları kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde vatandaşların yoğun duman nedeniyle çıkışı bulamamaları ve binadan çıkararak canlarını kurtarma mücadelesi dikkat çekti.

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Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 7 katlı rezidansın çamaşır odasında yangın çıktı.

Yangını söndürmek isteyen rezidans çalışanları yoğun dumanı da tahliye etmek isterken, dumanlar bütün binaya yayıldı. Yangının duyurulmasıyla 15 odasının dolu olduğu öğrenilen rezidansta bulunan vatandaşların bir kısmı kendi imkanlarıyla binadan çıkabilirken, bir kısmı ise yoğun duman nedeniyle odalarında mahsur kaldı.

Yangındaki Can Pazarı Vatandaşın Kamerasında: Ölüm Kalım Savaşı - Resim : 1

İTFAİYE 11 KİŞİYİ KURTARDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise bir yandan vatandaşları tahliye etme, diğer yandan ise yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri tarafından 11 vatandaş balkon ve pencerelerden tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla ambulansla hastaneye sevk edilirken, sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

Yangındaki Can Pazarı Vatandaşın Kamerasında: Ölüm Kalım Savaşı - Resim : 2

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Yangın sebebiyle rezidansın tamamını etkisi altına alan duman vatandaşların mahsur kalmasına sebep oldu. Yoğun duman nedeniyle nefes almakta güçlük çeken vatandaşlar, çıkışı aradıkları anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Rezidansta mahsur kalan bir vatandaşın, önce dairesinden çıkarak arkadaşlarına seslendiği, daha sonra ise çıkış aradığı görülüyor.

Yangındaki Can Pazarı Vatandaşın Kamerasında: Ölüm Kalım Savaşı - Resim : 3

Nereden çıkacağını soran vatandaşa bir kişinin asansörle zemin kata inmesini tavsiye etmesiyle asansöre yöneldiği görülüyor. Asansörle de aşağıya inemeyen 5 kişilik arkadaş grubunun daha itfaiye ekipleri tarafından balkondan kurtarıldığı öğrenildi.

Denizli'de 7 Katlı Rezidansta Yangın! Mahsur Kalan 11 Kişi Balkonlardan KurtarıldıDenizli'de 7 Katlı Rezidansta Yangın! Mahsur Kalan 11 Kişi Balkonlardan KurtarıldıGüncel

Kaynak: İHA

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