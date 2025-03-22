Meteoroloji'den Flaş Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde zirai don olayının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den Flaş Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji'nin açıklamasına göre, bu gece itibariyle İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da orta ve yer yer kuvvetli zirai don bekleniyor. İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz'in iç kesimlerinde ise hafif ile orta şiddette zirai don olayı yaşanması öngörülüyor.

PAZAR GÜNÜ ETKİLİ OLACAK

Pazar günü gece saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don meydana gelmesi bekleniyor.

Zirai don olayı nedeniyle başta çiftçiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

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Kaynak: AA

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