Çorlu'da Yangın: 1'i Ağır 5 Kişi Etkilendi

Çorlu'da bir ikamette yangın çıktı. Yangında 1 kişi ağır yaralanırken, dumandan etkilenen 4 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Çorlu'da Yangın: 1'i Ağır 5 Kişi Etkilendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi Sardunya Aralığı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Erez (68) ve ailesinin kaldığı ikametteki sobalı odada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ailenin yangını fark etmesi üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yaşar Erez, yangına müdahale etmek isterken yaralandı. Vücudunda 3. derece yanıklar oluşan Yaşar Erez ve yangın esnasında dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAMİLE KEDİ SON ANDA FARK EDİLDİ

Yaşar Erez, Çorlu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İstanbul'a sevk oldu. Öte yandan evde bakılan hamile bir kedi de son anda fark edilerek tahliye edildi. Yangın olayı ile ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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