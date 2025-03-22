Kars'ta Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı

Kars'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi jandarma ekipleri yakaladı.

Kars'ta Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda, hakkında "Kasten Yaralama" suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis ceza kararı bulunan 1 kişi, Kağızman ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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Kaynak: İHA

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