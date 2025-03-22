Kars'ta Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı
Kars'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi jandarma ekipleri yakaladı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda, hakkında "Kasten Yaralama" suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis ceza kararı bulunan 1 kişi, Kağızman ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Kaynak: İHA