Ramazan Davulcularının 'Bahşiş' Kavgasında 16 Tutuklama

Konya’nın Kulu ilçesinde ramazan davulcuları arasında çıkan bıçaklı, sopalı 'bahşiş' kavgasında 15 kişi yaralanırken 16 kişi ise gözaltı alınmıştı. Gözaltına alınan 16 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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‘Bahşiş’ kavgası 20 Mart’ta saat 11.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda yaşandı. İddiaya göre ramazan davulcuları arasında ‘bahşiş’ paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü.

Ramazan Davulcularının 'Bahşiş' Kavgasında 16 Tutuklama - Resim : 1

15 KİŞİ YARALANDI

Kameralar tarafından kaydedilen kavgada 15 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Ramazan Davulcularının 'Bahşiş' Kavgasında 16 Tutuklama - Resim : 2

16 KİŞİ TUTUKLANDI

Tedavisi tamamlananlarla birlikte kavgaya karışan toplam 16 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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