Bitlis Yoğun Kar Yağışı Altında

İki gündür devam eden kar yağışı, kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 40 santimetre kalınlığına erişti.

Kar yağışı dolayısıyla kapanan köy yoları Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan müdahale neticesinde açılırken, kent merkezinde ise karayolları ile belediye ekiplerinin karla mücadeleleri aralıksız şekilde sürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bugün de aralıklarla süreceği ifade ederken, önümüzdeki günlerde ise havanın parçalı bulutlu olacağı belirtildi.

Kaynak: İHA