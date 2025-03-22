Ev Yangını Köyde Paniğe Yol Açtı
Kütahya'nın Emet ilçesi Örencik köyünde iki katlı binada meydana gelen yangın vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Yaralan kimsenin olmadığı yangın itfaiye tarafından söndürülürken, iki katlı binada maddi hasar oluştu.
Örencik köyünde bulunan iki katlı binada henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahale köye ait su tankeri ve köyde yaşayan vatandaşlar tarafından yapılırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iki katlı binanın üst katında büyük maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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