Bu Harfleri Söyleyemeyen Çocuklara Dikkat! Uzmanı Açıkladı

Çocuklarda konuşma bozukluklarının arkasında gözden kaçan bir neden olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle belirli harfleri söyleyemeyen çocukların dil bağı (ankiloglossi) açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Bu Harfleri Söyleyemeyen Çocuklara Dikkat! Uzmanı Açıkladı

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Dilan Altıntaş Ural, dil bağının doğuştan gelen bir durum olduğunu ve dilin ağız tabanına bağlı olduğu frenulum dokusunun normalden kısa ya da kalın olmasının hareket kısıtlılığına yol açtığını ifade etti.

BU HARFLERE DİKKAT

Dil bağı olan çocuklarda “R, L, S, T, Z” gibi harfleri söylemede güçlük yaşanabileceğini belirten Ural, bu durumun emzirme güçlüğü, yetersiz kilo alımı, ağızdan tükürük akması ve konuşma sırasında bazı sesleri çıkaramama gibi belirtilerle kendini gösterebileceğini söyledi.

Bu Harfleri Söyleyemeyen Çocuklara Dikkat! Uzmanı Açıkladı - Resim : 1

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Dr. Ural, dil bağı tanısının genellikle fizik muayene ile konulduğunu belirterek, çocuğun dil hareketlerinin değerlendirilmesiyle teşhis koyulabildiğini vurguladı. Özellikle 3 yaş sonrası bazı harfleri çıkaramayan çocuklarda bu durumun dikkate alınması gerektiğini belirten Ural, erken teşhisin önemine dikkat çekti.

TEDAVİ VE MÜDAHALE SÜRECİ

Dil bağının zamanında tespit edilmesi halinde kısa bir müdahaleyle çözülebileceğini ifade eden Ural, “Bebeklerde emme sorunu varsa ilk günlerde, konuşma öncesi dönemde ise en geç 6’ncı aya kadar müdahale edilmesi önerilir” dedi.

Dil bağı tedavisinde frenotomi adı verilen basit bir işlem uygulanarak dilin serbestleştirilebileceğini belirten Ural, bu operasyonun çoğu zaman kısa sürdüğünü ve anestezi gerektirmediğini söyledi. İşlem sonrası dil egzersizlerinin düzenli yapılmasının önemine de vurgu yaptı.

ÇOCUKLARIN ÖZGÜVENİNİ ETKİLEYEBİLİR

Dil bağının sadece fiziksel değil, sosyal ve gelişimsel etkileri de olduğunu belirten Dr. Ural, “Zamanında fark edilip müdahale edilmezse, çocukların özgüvenini olumsuz etkileyebilir” dedi.

Dil bağı vakalarının sanılandan daha yaygın olduğunu belirten Ural, ebeveynlerin çocuklarının konuşma gelişimini dikkatle izlemesi gerektiği konusunda uyardı.

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