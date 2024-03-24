Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısı için fırtına uyarısında bulundu.

Son Güncelleme:
Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji tarafından tahminlere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile zamanla İç Anadolu'nun batısında, güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

TEDBİRLİ OLMA ÇAĞRISI

Hızı saatte 70 ila 80 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Son Güncelleme:
Kanal D final tuşuna baştı! Fenomen dizi ekrandan apar topar alınıyor Kanal D final tuşuna baştı! Fenomen dizi ekrandan apar topar alınıyor
AKP mitingi nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı AKP mitingi nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Kestane diye zehir tüketmeyin! Pişirirken üzeri böyle olursa hemen atın Kestane diye zehir tüketmeyin! Pişirirken üzeri böyle olursa hemen atın
Ardahan-Artvin yolunda heyelan meydana geldi Ardahan-Artvin yolunda heyelan meydana geldi
ÇOK OKUNANLAR
Sesleri bile titremiyor: En yalancı 5 burç açıklandı Sesleri bile titremiyor: En yalancı 5 burç açıklandı
Kulis: Emekliye kötü haber gelebilir, 'önümüzdeki dönem veda edebiliriz' Kulis: Emekliye kötü haber gelebilir
Gezi Parkı'nın ardından Vakıflar'a ikinci darbe: İBB, usta edebiyatçının köşkünü de geri aldı Gezi Parkı'nın ardından Vakıflar'a ikinci darbe
Kanser olduğunu açıklayan Prenses Kate'e destek: Harry ve Meghan da mesaj yolladı Kanser olduğunu açıklayan Prenses Kate'e destek
'Mehmet Şimşek ile Erdoğan karşı karşıya geldi' iddiasına yalanlama 'Mehmet Şimşek ile Erdoğan karşı karşıya geldi' iddiasına yalanlama