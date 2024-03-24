AKP mitingi nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

AKP'nin 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' için bazı yollar trafiğe kapatıldı.

AKP mitingi nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

AKP'nin Atatürk Havalimanı'nda bugün düzenleyeceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' için bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği, kapatılan yolları duyurdu. Buna göre,

- Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi / Dünya Ticaret Merkezi ayrımı,

- Atatürk B Havalimanı B kapısı önü varyant üstü iki yönlü,

- Atatürk Havalimanı yolu Ahtapot kavşak alt geçidi VİP ayrımları / C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü,

- Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları,

- Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro istasyon sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesine bağlanan tali yol iki yönlü,

- Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatıldı.

ALTERNATİF GÜZERGAH

Yeni Havalimanı Caddesi.

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