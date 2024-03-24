Ardahan-Artvin yolunda heyelan meydana geldi

Ardahan-Ardanuç yolu üzerindeki varyant köprüsüne 8 kilometre mesafede bugün sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

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Ardahan-Artvin yolunda heyelan meydana geldi

Ardahan ile Artvin’in Ardanuç ilçesi arasındaki karayolu üzerinde bugün sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

Karayolu üzerinde herhangi bir aracın olmaması nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmazken, karayolu bir süre trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin bölgeye gelmesiyle birlikte yolda çalışmalar başladı ve karayolu kontrollü bir şekilde trafiğe yeniden açıldı.

Yağmur nedeniyle Ardahan-Artvin karayolunda sürekli olarak heyelan meydana geldiğini belirten vatandaşlar, bunun bölge halkının can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini belirterek önlem alınmasını istedi.

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