Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Konya, Karaman, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat ve Sivas) ile Orta Karadeniz’de (Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu

Meteoroloji, yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji’nin açıklaması şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; 5 Haziran 2023 Pazartesi günü İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Konya, Karaman, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat ve Sivas) ile Orta Karadeniz’de (Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Kaynak: ANKA