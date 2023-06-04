14 araç birbirine girdi: 6 yaralı

TEM Otoyolu Düzce geçişinde 5 ayrı trafik kazasında 14 araç birbirine girdi. Kazalarda 6 kişi yaralanırken TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

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14 araç birbirine girdi: 6 yaralı

TEM Otoyolu Düzce geçişinde sağanak yağış sebebi ile kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametine giden yolcu otobüsü, tır, 2 kamyon ve 10 otomobilin karıştığı 5 ayrı kaza meydana geldi.

Kazalarda toplam 6 kişi yaralandı. Zincirleme kazalar sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Sürücüler Hendek gişelerden D-100’e aktarılırken yaralanan 6 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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