Meteoroloji'den, Bursa için 'son dakika' uyarısı!

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için kritik uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, "Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Son Güncelleme:
Meteoroloji'den, Bursa için 'son dakika' uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için fırtına uyarısında bulundu.

Bursa için yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Rüzgarın; güney (Lodos) yönlerden fırtına (50-70 km/saat), hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji'den, Bursa için 'son dakika' uyarısı! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Bursa Meteoroloji
Son Güncelleme:
Son dakika: YSK'dan seçim açıklaması YSK'dan seçim açıklaması
Kerem Bürsin hayranları yıkıldı. Apar topar ameliyata alındı Kerem Bürsin hayranları yıkıldı. Apar topar ameliyata alındı
Show TV'nin Aile dizisinden kötü haber! Kaç bölüm ekranda kalacak? Show TV'nin Aile dizisinden kötü haber! Kaç bölüm ekranda kalacak?
Yeniden görülüyordu: Pınar Gültekin davasında karar çıktı Pınar Gültekin davasında karar çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Sedat Peker'den peş peşe 'retweetler': Avukatından paylaşım açıklaması! Sedat Peker'den peş peşe 'retweetler': Avukatından paylaşım açıklaması!
Sedat Peker'in avukatından arka arkaya paylaşımlar: 'Uzun zamandır bunu soruyorsunuz...' Sedat Peker'in avukatından arka arkaya paylaşımlar
Meteoroloji uyardı: Bu illerde oturanlar dikkat! Kar, yağmur, fırtına geliyor Bu illerde oturanlar dikkat: Kar, yağmur, fırtına geliyor!
Son seçim anketi açıklandı: 4 puanlık düşüş dikkat çekti! Son seçim anketi açıklandı: 4 puanlık düşüş dikkat çekti!
İşte Türkiye'nin Netflix'te en çok izlediği diziler ve filmler: Listede sadece 1 Türk dizisi var! İşte Türkiye'nin Netflix'te en çok izlediği diziler ve filmler