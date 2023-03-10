Meteoroloji'den, Bursa için 'son dakika' uyarısı!
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için kritik uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, "Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için fırtına uyarısında bulundu.
Bursa için yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Rüzgarın; güney (Lodos) yönlerden fırtına (50-70 km/saat), hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Kaynak: Gerçek Gündem
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