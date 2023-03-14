Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı!

Son dakika haberi... Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Adıyaman için ‘kuvvetli’ ve ‘çok kuvvetli’ yağış beklendiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Adıyaman için sağanak sağış uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada, Tunceli ve Bingöl çevreleri kuvvetli, Adıyaman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiği bildirildi. Elazığ'da ayın 15’ine kadar çok kuvvetli yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklandı.

DİKKATLİ OLUNMASI KONUSUNDA UYARDI

Ayrıca Uyarı Merkezi, vatandaşları ani sel, su baskını, sel, ulaşımda aksamalar, heyelan oluşumuna karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Hekimlerden 14 Mart Tıp Bayramı'nda buruk kutlama: 'Yastayız, 19 Mart'ta sessiz yürüyüş gerçekleştireceğiz' Hekimlerden Tıp Bayramı'nda buruk kutlama: 'Yastayız, 19 Mart'ta sessiz yürüyüş gerçekleştireceğiz'
Sinop'ta 2 yıldır naylon ve tahtadan barakada yaşıyor: 'Barınak istiyorum, bana saray lazım değil' 2 yıldır naylon ve tahtadan barakada yaşıyor: 'Barınak istiyorum, bana saray lazım değil'
Bir zamanlar çok popülerdi. Necati Şaşmaz'ın son hali şaşırttı Bir zamanlar çok popülerdi. Necati Şaşmaz'ın son hali şaşırttı
Demlikteki kalan çay posasını israf etmeden değerlendirebileceğiniz 7 kullanım alanı Demlikteki kalan çay posasını israf etmeden değerlendirebileceğiniz 7 kullanım alanı
ÇOK OKUNANLAR
2023'te yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları 2023'te yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
Aksoy Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy açıkladı: Seçmen kararını verdi! Aksoy Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy açıkladı: Seçmen kararını verdi!
Turnayı gözünden vuracak 3 burç belli oldu: Paralarını koyacak yer bulamayacaklar Turnayı gözünden vuracak 3 burç belli oldu: Paralarını koyacak yer bulamayacaklar
Böyle anket sonucu daha önce görülmedi: 'Bildiğin hezimet, olmaz demeyin' Böyle anket sonucu daha önce görülmedi: 'Bildiğin hezimet, olmaz demeyin'
İş Bankası Mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi İş Bankası Mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi