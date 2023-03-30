Meteoroloji'den 10 il için yoğun kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu’daki 10 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji’den bugün yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Erzurum, Muş’un kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm), yarın (31.03.2023 Cuma) Muş’ta kuvvetli (10-20 cm); Ağrı, Bitlis, Iğdır’ın yüksekleri, Kars’ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt’te yoğun kar yağışları (20 cm üzeri) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: Gerçek Gündem