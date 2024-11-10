Meteoroloji Uyardı; Sağanak Yağış ve Kar Geliyor! Listede İstanbul da Var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Eskişehir, Konya ve Karaman çevreleri ile Çanakkale’nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Çanakkale’nin doğusu ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 2°C, 12°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 5°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerini yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 19°C

Çok bulutlu

MUĞLA 4°C, 20°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 14°C, 24°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 8°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 18°C, 23°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ile bu akşam saatlerinde Karaman ve Konya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ 1°C, 14°C

Çok bulutlu

KONYA 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 1°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

RİZE 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan haric) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AĞRI -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM -4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN -2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı