Muhtarlık Seçiminde Başlayan Husumet Kanlı Bitti: 25 Yaşındaki Gence Kurşun Yağdırdı

Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde dün akşam muhtarlık seçimi sonrası yaşanan tartışmadan dolayı aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen M.N. (47) ile A.A. (25) karşılaşınca küfürleşme yüzünden kavga çıktı. M.N.'nin kavgada tabancayla vurduğu A.A., karnına isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.A., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. M.N. ise, olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgulaması tamamlanan M.N., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, akşam saatlerinde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA