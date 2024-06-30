Meteoroloji 5 ilde uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 30 Haziran hava durumu tahminine göre, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı ve Erzincan'ın kuzeyi için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmine göre, akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı ve Erzincan'ın kuzeyinde gök gürültülü sağanak, yerel kuvvetli olacak.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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