CHP lideri Özgür Özel: Emekli maaşı, 1 asgari ücret olana kadar durmayacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'Geçinemiyoruz Mitingi' düzenledi.

Yurttaşların asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam beklentisini siyasetteki normalleşme süreci kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapılan birebir görüşmelerde gündeme getiren ancak iktidardan olumlu bir karşılık alamayan CHP, geçim sıkıntısını meydanlara taşıdı.

Saat 15.00'ten itibaren Kocaeli Gebze Kapalı Pazar Alanı’na gelmeye başlayan kalabaık, alanı doldurdu.

Binlerce yurttaşın katıldığı mitingde katılımcılar da söz aldı.

Öğrenciler adına konuşan Yusuf Avşar, liseden iki hafta önce mezun olduğunu belirterek, babasının emekli olması gereken yaşta eğitimi için çalışmaya devam ettiğini anlattı.

Avşar, "Evet çalışıyoruz çünkü geçinemiyoruz. Yıllardır parasız eğitim talebinde bulunuyoruz. Bir kitabı nasıl alırız diye düşünmek yerine ne yer ne içeriz diye düşünüyoruz" dedi.

Saat 17.30'da kürsüye çıkan CHP lider Özel, mitingte yurttaşlara seslendi. AKP'nin ekonomi politikalarına tepki gösteren Özel, asgari ücrete en az enflasyon oranında zam gelmesi gerektiğine bir kez daha dikkat çekti.

Özel konuşmasının devamında, "Bu meydandan şu sesi duyun, 'Geçinemiyoruz.' Size uyarım şudur: Geçim olmazsa seçim olur!" diyerek erken seçim çağrısında da bulundu.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

''Sesinizi yükselttiniz, hoş geldiniz. Yoksulluğa alışmayı kabul etmeyenler burada. Burada kim varsa tek bir dertleri var: Geçinememek. Hakkımızı almadan durmayacağız. Enflasyon eziyor, zam gelmiyor. Yazıklar olsun böyle düzene.

"EMEKLİ MAAŞI 1 ASGARİ ÜCRET OLANA KADAR DURMAYACAĞIZ"

Sokaklar, meydanlar bizimdir. Güvencesizliğe alışın diyorlar, alışmayacağız. Refah payını almak emekçinin hakkıdır. Yok öyle işine gelince sabır, işine gelince direnç istemek. Söz veriyorum, emekli maaşı 1 asgari ücret olana kadar durmayacağız. Kademeyi de, stajı da konuşacağız... Hep beraber başaracağız. Herkesin derdini dile getirmeden buradan ayrılmayacağız. Türkiye işçi sınıfı hakkını size bırakmayacak. Çiftçilerin de yanındayız. Doyurmak için önce doymak gerek.

Adaletli bir vergi sistemi istiyoruz. Maaşlar hesaplama yüzünden ay ortasında erimeye başlıyor.

Gri listeden çıktığımızı ilan ettiler. Sanki gri liste Ecevit'ten, Özal'dan, Demirel'den kalmış gibi anlatıyorlar. Bugün güç bela gri listeden çıkılınca bunu başarı gibi anlatıyorlar. Gri liste dediğin Burkina Faso'dur, Suriye'dir... Kara para cennetinin olduğu ülkelerdir. Bunu başarı diye anlatanlara yazıklar olsun.

"ASGARİ ÜCRETE EN AZ ENFLASYON KADAR ZAM"

Asgari ücret verildiği günden bugüne neredeyse 4 bin lira kaybetti, bugünkü 17 bin lira o günkü 13 bin lira. Asgari ücrete en az enflasyon kadar zam istiyoruz. en az enflasyon kadar artış istiyoruz. 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz.

Emekliye bir asgari ücret alana kadar mücadeleye söz mü, yandaşa değil esnafa can suyu verilene kadar mücadeleye söz mü?

Parayı nerede bulacaksın? Biz gittik anlattık, gösterdik. Dedik ki vergide adalet istiyoruz.

ÖZEL'DEN ERKEN SEÇİM ÇIKIŞI

Biri çıkmış '4 yıl seçimsiz bir dönem', biri çıkmış 'Erken seçim istemek hainliktir' diyor. Bu meydandan şu sesi duyun, 'Geçinemiyoruz.' Size uyarım şudur: Geçim olmazsa seçim olur!