Belediyede 'şüpheli' darp olayı: CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Manisa'nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez makamında iki kişiyi darp ettirdiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme:
Belediyede 'şüpheli' darp olayı: CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Makam odasında iki kişinin darp edildiği iddiasıyla gözaltına alınan Manisa'da CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Önceki gün hastaneye kaldırılan iki kişi, belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri olarak tespit edildi. Bu kişiler, mesai saati sonunda Belediye Başkanı Dönmez'in davetlisi olarak geldikleri sırada darp edildiklerini öne sürerek polise başvurdu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis, belediye personeli iki kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Belediyede 'şüpheli' darp olayı: CHP'li belediye başkanı tutuklandı - Resim : 1

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Manisa'nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez makamında iki kişiyi darp ettirdiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, adliyeye gelerek soruşturmaya ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
CHP Manisa Bekir Başevirgen
Son Güncelleme:
Aile dizisi apar topar final yapmıştı. Show TV’den Aile'nin yerine yeni dizi Aile dizisi apar topar final yapmıştı. Show TV’den Aile'nin yerine yeni dizi
AKP'li vekiller TÜGVA lansmanına akın etti: Bilal Erdoğan babasına övgü dizdi Bilal Erdoğan babasına övgü dizdi
AKP'nin Kızılcahamam kampı başladı! Seçim sonuçları konuşulacak AKP'nin Kızılcahamam kampı başladı!
Tesadüf değilmiş. Bu burçtan olanlar 70 yaşından fazla yaşıyorlar Tesadüf değilmiş. Bu burçtan olanlar 70 yaşından fazla yaşıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 15 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Yarından itibaren 81 ilde geçerli olacak! Kuyumcular artık bu altınları almayacak Kuyumcular artık bu altınları almayacak
Arda Güler'den duygusal veda Arda Güler'den duygusal veda
Kredi kartlarında yeni dönem! Yarın resmen başlıyor Kredi kartlarında yeni dönem!
Selin Ciğerci anne oldu! Kızıyla videosuna yorum yağdı Selin Ciğerci anne oldu! Kızıyla videosuna yorum yağdı