Mersin’de Tipide Kaybolan Genç Çoban Hayatını Kaybetti

Mersin’in Mut ilçesinde, yoğun tipi nedeniyle kaybolan 18 yaşındaki Faruk Yaprak'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Mersin’de Tipide Kaybolan Genç Çoban Hayatını Kaybetti

Küçük Eğre Yaylası Akçaalan mevkisinde hayvanlarıyla dönüş yolunda tipiye yakalanan Faruk Yaprak, gece saatlerinde amcası Halil İbrahim Yaprak ile birlikte kayboldu. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma, Mut Belediyesi ekipleri ve vatandaşlar katıldı. Ekipler, Darboğaz mevkisinde bir ağacın çevresindeki çalıların altında Faruk Yaprak’ın cansız bedenine ulaştı.

Hayatını kaybeden genç çobanın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Tipiye yakalanan Halil İbrahim Yaprak ise ekipler tarafından sağ olarak bulunmuş, kayıp yeğeni için arama çalışmaları devam etmişti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: AA

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