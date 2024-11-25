Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Aynı Aileden 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Adnan Menderes Caddesi'nde yaşayan Aydın E, Zeynal, Elif, Ali ve Neval Fırat, sabah saatlerinde evlerinde yarı baygın halde bulundu. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede aile üyelerinin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Zehirlenen aile fertleri, hızla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı özellikle kış aylarında soba ve ısıtma cihazlarının doğru kullanımı konusunda vatandaşları uyardı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: AA