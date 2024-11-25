Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Aynı Aileden 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Aynı Aileden 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Adnan Menderes Caddesi'nde yaşayan Aydın E, Zeynal, Elif, Ali ve Neval Fırat, sabah saatlerinde evlerinde yarı baygın halde bulundu. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede aile üyelerinin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Zehirlenen aile fertleri, hızla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı özellikle kış aylarında soba ve ısıtma cihazlarının doğru kullanımı konusunda vatandaşları uyardı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: AA

Akit TV'de Skandal 'Laiklik' Sözleri: IŞİD Yöneticisi Ebu Hanzala'yı Canlı Yayına Çıkardılar IŞİD Yöneticisi Ebu Hanzala'yı Canlı Yayına Çıkardılar
Yenidoğan Çetesi Hakkında İddiaların Ardı Arkası Kesilmiyor! Hedefte Sadece Bebekler Yoktu... Yenidoğan Çetesi'nin Hedefinde Sadece Bebekler Yoktu
Bulaşıkları İnci Gibi Parlatan Yöntem: Bulaşık Makinesine 1 Tane Atmanız Yeterli Bulaşıkları İnci Gibi Parlatan Yöntem: Bulaşık Makinesine 1 Tane Atmanız Yeterli
Grip ve Soğuk Algınlığını 24 Saatte Bitiren 10 Besin Grip ve Soğuk Algınlığını 24 Saatte Bitiren 10 Besin