Mersin’de Kamyonet Şarampole Uçtu, 3 Yaralı

Mersin'in Tarsus ile Çamlıyayla yolu arasında kamyonet şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Mersin’de Kamyonet Şarampole Uçtu, 3 Yaralı

Kaza, Sucular ile Ulaş Mahalleleri arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 33 KFJ 82 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak, yol kenarına savrulup şarampole uçtu.

Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, araçtan çıkarılarak ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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Mersin Trafik kazası
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