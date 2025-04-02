Mersin'de Fırtına Seraları Vurdu

Mersin, yağışlı hava dalgası altında. Fırtına ve kuvvetli yağışlar, özellikle Anamur'da seralara büyük zarar verdi. Diğer ilçelerde de rüzgar etkili oldu.

Mersin'de Fırtına Seraları Vurdu

Mersin, kuvvetli yağmur ve rüzgarla sarsıldı. Fırtına ve yoğun yağış, özellikle Anamur ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi.

Anamur ilçesinin Ören, Alataş ve Emirşah mahallelerinde etkili olan fırtına, birçok seranın hasar görmesine neden oldu. Zarar gören seralarla ilgili ekiplerin bölgedeki çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Mersin'de Fırtına Seraları Vurdu - Resim : 1

Erdemli ilçesinde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen bir tabela yolu kapattı, ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Meteoroloji vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

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Kaynak: İHA

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