Bodrum’da Fırtına ve Sağanak Hayatı Felç Etti: Tekneler Battı, Ağaçlar Devrildi

Muğla’nın Bodrum ilçesi, şiddetli fırtına ve sağanak yağışın etkisi altına girdi. Fırtınanın hızı zaman zaman saatte 100 kilometreyi bulurken, birçok noktada ağaçlar devrildi, tekneler battı, elektrik kesintileri yaşandı.

Bodrum’da Fırtına ve Sağanak Hayatı Felç Etti: Tekneler Battı, Ağaçlar Devrildi

Bodrum'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış ilçede 30'dan fazla ağacın devrilmesine neden olurken, devrilen ağaçlar bazı yolları ulaşıma kapattı. Elektrik tellerinin kopmasıyla birlikte çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.

TEKNELER SUYA GÖMÜLDÜ

Fırtınanın denizdeki etkisi de büyük oldu. Ortakent ve Bitez mahallelerinde amatör balıkçılara ait en az 6 tekne battı. Bazı tekneler vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, Gümbet açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 38 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle güvenli limana çekildi.
Fırtınaya eşlik eden sağanak yağış, ilçenin bazı bölgelerinde trafik akışını olumsuz etkiledi. Su birikintileri ve devrilen ağaçlar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaynak: İHA

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