Bilecik Pazaryeri, Ayhan Yiğit’i Gözyaşlarıyla Uğurladı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi, uzun yıllar belediyede görev yapan ve halkın sevgisini kazanan Ayhan Yiğit’e son görevini yerine getirdi.

Bilecik Pazaryeri, Ayhan Yiğit’i Gözyaşlarıyla Uğurladı

17 yıl boyunca Pazaryeri Belediyesi'nde greyder operatörü olarak ve çeşitli birimlerde özveriyle çalışan Yiğit, geçtiğimiz yıl emekli olmuştu. Vefat haberi ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Yiğit için düzenlenen cenaze töreni, Pazaryeri’nde gerçekleştirildi. Ardından naaşı, Bursa’da toprağa verildi. Törene Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, belediye personeli, mesai arkadaşları ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Kaynak: İHA

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