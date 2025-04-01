Meteoroloji Bayram Sonrasında da Aydın için Alarm Verdi

Meteorolojinin son uyarılarına göre Aydın'da bayram boyunca etkili olan sağanak yağış bayram sonrasında da devam edecek.

Meteoroloji Bayram Sonrasında da Aydın için Alarm Verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmelere göre Aydın’da Ramazan Bayramı boyunca etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ve serin havanın bayram sonrasında da devam edeceği tahmin ediliyor. Aydın’da yerel sağanakların şiddetli olabileceği ve bazı bölgelerde gök gürültülü yağışların yaşanabileceği belirtildi. Özellikle kuvvetli rüzgarın da etkisiyle, ağaçların devrilmesi, çatıların zarar görmesi ve su baskınları gibi olumsuzluklar yaşanabileceği yönde uyarılar yapılırken, vatandaşlar olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji tahminlerine göre Aydın’daki hava durumu şu şekilde olacak; "1 Nisan Salı parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklıkları en düşük 14, en yüksek 20 derece olacak. 2 Nisan Çarşamba parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. En düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. 3 Nisan Perşembe parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. Sıcaklık en düşük 11, en yüksek 21 derece. 4 Nisan Cuma parçalı ve çok bulutlu, en düşük 11, en yüksek 21 derece. 5 Nisan Cumartesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. En düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 19 derece olacak.

Kaynak: İHA

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