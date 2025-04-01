Kulu’da Yağmur Duası: Mahalle Halkı Bereket İçin Bir Araya Geldi

Konya’nın Kulu ilçesinde, mevsim normallerinin altında seyreden yağış miktarları nedeniyle vatandaşlar yağmur duası için bir araya geldi.

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Kulu’da Yağmur Duası: Mahalle Halkı Bereket İçin Bir Araya Geldi

Tarımsal üretimi olumsuz etkileyen kuraklık nedeniyle mahalle sakinleri, cami imamları ve Kulu Müftülüğü'nden din görevlileri eşliğinde yağmur duasına çıktı. Programlarda Kur’an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okunarak, rahmet yağması için topluca dua edildi. Kömüşini, Ömeranlı, Yaraşlı ve Bozan mahallelerinde düzenlenen programlarda, hem manevi atmosfer yaşandı hem de bereket için dualar edildi. Yağmur duasının ardından, geleneksel olarak vatandaşlara ikramlarda bulunuldu, birlikte yemek yenilerek dayanışma sergilendi.

Kaynak: İHA

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