Konya'da Şiddetli Lodos Fırtınası

Konya'da, meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen lodos etkili olmaya başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle Meke Gölü girişindeki levha devrildi.

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Konya'da Şiddetli Lodos Fırtınası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu lodos fırtınası, Konya genelinde etkisini artırmaya başladı. Özellikle Karapınar ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Meke Gölü girişindeki tanıtım levhası da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçilerin ilgi gösterdiği göle gelenler bu manzara ile karşılaştı. Fırtına nedeniyle bölgedeki vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirilirken, özellikle ağaç ve tabela devrilmesi, çatı uçması gibi risklere karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İHA

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