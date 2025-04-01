Adana'da İki Ayrı Noktada Otomobiller Cayır Cayır Yandı

Alınan bilgilere göre, yangınlar Hadırlı ve İkibinevler Mahallelerinde meydana geldi. Farklı saatlerde yaşanan olaylarda, seyir halindeki iki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden sürücüler, hemen araçlarını terk ederek canlarını kurtardı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, her iki yangına da kısa sürede müdahale etti. Alevler kontrol altına alınarak söndürülse de, her iki araç da tamamen yanarak hurda yığınına döndü. Yangınların çıkış nedenine ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA