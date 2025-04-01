Sürücüler Dikkat! Bayram Dönüşü Trafik Kilit

Tatil süresince memleketlerini ya da tatil bölgelerini tercih eden vatandaşlar, dönüş için erken saatlerde yollara koyulmaya başladı. Ancak yoğunluğun etkisiyle Bolu geçişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yoğun trafik nedeniyle sürücüler uzun süre yollarda beklemek zorunda kaldı.

Trafik akışını sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla polis ve jandarma ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, trafiğin akşam saatlerine kadar yoğun şekilde devam etmesinin beklendiğini belirtirken, dönüşünü hafta sonuna bırakan sürücüler için de yeni bir yoğunluk dalgası uyarısı yapıldı.

Kaynak: İHA