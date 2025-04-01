Sürücüler Dikkat! Bayram Dönüşü Trafik Kilit

Ramazan Bayramı tatilinin 9 günlük süresinin dördüncü gününde dönüş yolculuğuna çıkan tatilciler, Bolu’da yoğun trafiğe takıldı. İstanbul yönüne hareket eden sürücüler, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde adeta durma noktasına gelen araç trafiğiyle karşılaştı.

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Sürücüler Dikkat! Bayram Dönüşü Trafik Kilit

Tatil süresince memleketlerini ya da tatil bölgelerini tercih eden vatandaşlar, dönüş için erken saatlerde yollara koyulmaya başladı. Ancak yoğunluğun etkisiyle Bolu geçişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yoğun trafik nedeniyle sürücüler uzun süre yollarda beklemek zorunda kaldı.
Trafik akışını sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla polis ve jandarma ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, trafiğin akşam saatlerine kadar yoğun şekilde devam etmesinin beklendiğini belirtirken, dönüşünü hafta sonuna bırakan sürücüler için de yeni bir yoğunluk dalgası uyarısı yapıldı.

Kaynak: İHA

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