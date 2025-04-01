Fransız Bisikletçiler Beyşehir’de Durakladı: Hedef Çin’e Ulaşmak

Fransa’dan yola çıkarak bisikletleriyle dünya turuna çıkan Antoine Guilland ve Lea Balavoine çifti, uzun soluklu yolculukları kapsamında Konya’nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Yüzlerce kilometrelik parkurda pedal çeviren ikili, Beyşehir’de kısa bir dinlenme arası verdiklerini belirterek Türk insanının misafirperverliğinden ve doğanın güzelliğinden etkilendiklerini dile getirdi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, ilçenin son yıllarda yabancı bisiklet tutkunları için önemli bir durak haline geldiğine dikkat çekti. Büyükkafalı, “Beyşehir olarak bisikletli gezginleri en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Türk misafirperverliğini göstermeye ve ilçemizi en güzel şekilde tanıtmaya gayret ediyoruz” dedi.

Kaynak: İHA