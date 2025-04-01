Başkan Zencirci'den Fırtına Uyarısı

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Aydın genelinde etkili olan şiddetli fırtına konusunda vatandaşları uyardı.

Başkan Zencirci'den Fırtına Uyarısı

Aydın genelinde etkili olan şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Başkan Zencirci, ilçede beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle olası tehlikelere karşı ilçe halkını tedbirli olmaya çağırdı.
Dün akşam saatlerinden itibaren Aydın’ı etkisi altına alan fırtına çatılarda hasara, ağaçların devrilmesine ve maddi kayıplara yol açarken, Germencik’te de benzer risklerin oluşabileceği belirtildi. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Başkan Burak Zencirci, belediye ekiplerinin olası olumsuzluklara karşı sahada görev başında olacağını duyurdu.

Kaynak: AA-İHA

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