Çeşme 1 Günde Türkiye’nin En Yoğun Yağışını Aldı

İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Çeşme, son 24 saatte Türkiye genelinde en fazla yağış alan ilçe oldu.

Çeşme 1 Günde Türkiye’nin En Yoğun Yağışını Aldı

Gün boyu metrekareye 46,2 kilogram yağış düşen Çeşme’de, sağanak yağış, dolu ve fırtına etkili oldu. Gece saatlerinden itibaren aralıksız süren yağış nedeniyle belediye ekipleri sahada yoğun mesai harcadı. İlk verilere göre, Çeşme Çözüm Merkezi’ne 55 farklı ihbar ulaştı. Yağışın etkisiyle 15 ev, 3 iş yeri ve 3 oteli su bastı.
Acil müdahale ekipleri, gelen ihbarlardan 45’ine anında müdahale etti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle evlerinde kalamayan 8 vatandaş ise geçici olarak otellere yerleştirildi.

Kaynak: İHA

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