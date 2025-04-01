Balıkesir Gönen'de Gece Yarısı Korkutan Yangın! İki Ev ve Bir Araç Hasar Gördü

Yangın, 7010 Sokak'ta, eski hastane binasının karşısında yer alan bir binada henüz bilinmeyen bir sebeple başladı. Alevlerin hızla yayılması üzerine iki ev ve park halindeki bir araç yangından etkilendi. Olayı gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sabaha kadar devam etti. Yangın nedeniyle büyük çapta maddi zarar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA