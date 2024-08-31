Mersin'de Feci Olay: 21. Kattan Otomobilin Üstüne Düştü!

Mersin'in Erdemli ilçesinde 21. kattan park halindeki otomobilin üzerine düşen kişi hayatını kaybetti.

M.U. (33) Tömük Mahallesi'ndeki bir apartmanın 21'inci katının balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın açılır tavanından içeri giren ve sıkışan M.U. itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erdemli Devlet Hastanesinde müdahaleye karşın kurtarılamadı.