İstanbul'da Silahlı Saldırı! 1 Ölü, 2 Yaralı

İstanbul Bahçelievler'de 3 kişi silahlı saldırıya uğradı. Sokakta yürürken saldırıya uğrayan 3 kişiden biri yaşamını yitirdi.

İstanbul'da Silahlı Saldırı! 1 Ölü, 2 Yaralı

İstanbul Bahçelievler’de sokakta silahlı saldırıya uğrayan 3 kişiden biri yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde yaya olarak ilerleyen 3 kişiye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş edildi. Saldırıya uğrayan bir kişi olay yerinden kaçarken, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, diğer kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Emniyet, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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