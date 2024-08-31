İstanbul'da Silahlı Saldırı! 1 Ölü, 2 Yaralı
İstanbul Bahçelievler'de 3 kişi silahlı saldırıya uğradı. Sokakta yürürken saldırıya uğrayan 3 kişiden biri yaşamını yitirdi.
İstanbul Bahçelievler’de sokakta silahlı saldırıya uğrayan 3 kişiden biri yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde yaya olarak ilerleyen 3 kişiye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş edildi. Saldırıya uğrayan bir kişi olay yerinden kaçarken, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, diğer kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Emniyet, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA