Mersin’de Bitkin Halde Bulunan Şahin Tedaviye Alındı

Mersin’in Erdemli ilçesinde belediye personeli tarafından bulunan yaralı ve bitkin şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşamına geri bırakılacak.

Mersin’de Bitkin Halde Bulunan Şahin Tedaviye Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erdemli’nin Merkez Mahallesi’ndeki Salim Göküş Parkı çevresinde görevli belediye personeli Hikmet Tuncar, yerde hareketsiz halde duran şahini fark etti. Hemen yardıma koşan Tuncar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bildirdi.

TEDAVİ İÇİN HAYVANAT BAHÇESİNE GÖNDERİLDİ

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, bitkin haldeki şahini teslim alarak Tarsus’ta bulunan hayvanat bahçesine götürdü. Burada gerekli tedavilerinin yapılacağı öğrenildi.

Yetkililer, tedavisi tamamlanan şahinin iyileşmesi halinde yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti.

Manisa'da Kamyonetin Çarptığı Bisikletli Hayatını KaybettiManisa'da Kamyonetin Çarptığı Bisikletli Hayatını KaybettiYurttan Haberler

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu! 9 Kişi Gözaltına AlındıAntalya'da Uyuşturucu Operasyonu! 9 Kişi Gözaltına AlındıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

MHP Lideri Bahçeli'den Kenan Tekdağ'a Destek Telefonu Bahçeli'den Kenan Tekdağ'a Destek Telefonu
Meteoroloji Tarih Verdi! İstanbul Dahil 11 İle Eylül Sürprizi… Hangi Gün Nerede Yağmur Var? İstanbul Dahil 11 İle Eylül Sürprizi… Hangi Gün Nerede Yağmur Var?
‘Çok Fazla Kullanıyorum’ Diyerek Açıkladı: Fenerbahçe’nin Yıldızı Ederson'un Bakın En Sevdiği Türkçe Kelime Neymiş… En Sevdiği Türkçe Kelime Ortaya Çıktı
Herkes Güvenle Kullanıyordu! Dev Otobüs Firması Resmen İflas Etti: Binlerce Yolcu Ortada Bırakıldı Dev Otobüs Firması Resmen İflas Etti
ÇOK OKUNANLAR
İlçe Seçim Kurulu Kararını Verdi... Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber! Tek Yetkili Genel Merkez Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber!
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif! Tek Bir Şartları Var: Kabul Ederse Servet Kazanacak Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
Fatih Altaylı'dan Çarpıcı 'Kurultay Davası' İddiası! 'Tüm Adaylar Yok Hükmünde Olacak' 'Tüm Adaylar Yok Hükmünde Olacak'