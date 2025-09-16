Mersin’de Bitkin Halde Bulunan Şahin Tedaviye Alındı
Mersin’in Erdemli ilçesinde belediye personeli tarafından bulunan yaralı ve bitkin şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşamına geri bırakılacak.
Erdemli’nin Merkez Mahallesi’ndeki Salim Göküş Parkı çevresinde görevli belediye personeli Hikmet Tuncar, yerde hareketsiz halde duran şahini fark etti. Hemen yardıma koşan Tuncar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bildirdi.
TEDAVİ İÇİN HAYVANAT BAHÇESİNE GÖNDERİLDİ
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, bitkin haldeki şahini teslim alarak Tarsus’ta bulunan hayvanat bahçesine götürdü. Burada gerekli tedavilerinin yapılacağı öğrenildi.
Yetkililer, tedavisi tamamlanan şahinin iyileşmesi halinde yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti.
Kaynak: İHA