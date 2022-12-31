Mersin'de 6 yaşındaki çocuk, köy imamı, akrabaları ve komşusu tarafından istismar edildi

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin Anamur’da 6 yaşındaki kız çocuğunun önce imam ardından akrabaları ve komşusu tarafından istismar edildiğini açıkladı.

Antmen, "12 yaşındaki bir kız çocuğumuz, 6 yıl önce köyün imamı tarafından cinsel istismara uğramış. İki eniştesi ve bir komşuları da çocuğumuzu istismar etmeye, cinsel istismara maruz bırakmaya devam etmişler. Faillerin dördü de gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılık tutuklama istedi, fakat mahkeme dördünü de serbest bıraktı" dedi.

Antmen, sosyal medya hesabı üzerinden "KÜÇÜK KIZA CİNSEL İSTİSMAR; İMAM ENİŞTE KOMŞU İŞİN İÇİNDE! Mersin'de 12 yaşındaki kız çocuğunun önce 6 yaşındayken köyün imamı; şimdilerde ise 2 eniştesi ve bir komşusu tarafından istismar edildiği iddia edildi. Çocuğumuz koruma altında. 4 kişi serbest ama savcılık itiraz etti" notuyla paylaşım yaptı.

"12 yaşındaki bir kız çocuğu 6 yıl önce köyün imamı tarafından cinsel istismara uğramış. Bugün 12 yaşındayken öğretmenleri fark ediyor. Çocuğun 2 eniştesi ve bir komşuları 3 kişi daha çocuğumuzu cinsel istismara maruz bırakmaya devam etmişler" açıklamasında bulunan Antmen şunları söyledi:

"MAHKEME 4'ÜNÜ DE SERBEST BIRAKTI"

"Bu konuda olayı takip eden öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Anamur Sosyal Hizmet Müdürlüğü de bu konuda yardımcı oldu.

Çocuğumuz bir yere yerleştirildi. Çocuğun babası yok, annesi de kendisine bakamayacak durumda ve o da korumada. Faillerin 4’ü de gözaltında. Savcılık tutuklama istedi mahkeme 4’ünü de serbest bıraktı. Anamur Başsavcılığı karara itiraz ediyor. ‘Bir kereden bir şey olmaz’ zihniyetinin tezahürleri. İktidar sahiplerinin eylem ve söylemleri çocuklarımızı buna maruz bırakıyor. Ben bu konuda adalet bekliyorum"